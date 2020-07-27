"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

В сосцети ведущий опубликовал милое селфи с женой и дочкой

Известный украинский телеведущий Сергей Притула поделился новым фото со своей супругой Екатериной и дочерью Соломией. Снимок Сергей опубликовал в своем Instagram-профиле.

"Как бы ни было трудно с деньгами, как бы ни страдали от карантина, но я был бы не я, если бы хоть на несколько дней не вывез семью на Мальдивы! Желаю, чтобы все могли себе это позволить в 2020-м!", – с юмором подписал кадр Притула и добавил хештег #мандруймальдівщиною.

Сергей Притула с дочерью и женой Фото: instagram.com/siriy_ua

Некоторые подписчики Сергея не поняли шутку и начали критиковать ведущего за то, что сейчас многие не могут позволить себе поехать за границу, а он отправился с семьей аж на Мальдивы.

"Сергей, я не намерен завидовать, но говорили, что Вы патриот и будете отдыхать в Одессе", "Чтобы ты Притула стал бомжом и повез свою семью в Чухчи", "Отлично отдыха Вам, довольствуемся, что Бог послал, и на этом спасибо", – написали некоторые подписчики Сергея.

Другие же сразу заметили, что Сергей отдыхает в городе Геническ Херсонской области и оценили юмор ведущего.

Как Сергей Притула проводил карантин, смотрите в видеосюжете ниже:

Ранее Сергей Притула назвал ТОП-3 места для отдыха на Западной Украине. Кроме этого, Притула делился подборкой любимых украинских фильмов.

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