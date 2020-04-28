Марат Башаров признался в рукоприкладстве к экс-женам: "Выводит, когда не слышат моих просьб"

Актер заявил, что женщины его сами провоцировали

21 марта скандальный актер Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой Шевырковой. В декабре 2018-го в Сеть попала информация о том, что Марат Башаров в очередной раз избил свою жену в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего врачи диагностировали перелом носа. Елизавета долгое время не разглашала все семейные проблемы, но эту ситуацию предала огласке.

Марат Башаров Фото: instagram.com/marabash

И пока скандал вокруг Регины Тодоренко на почве ее высказывания о домашнем насилии разрастается, сам актер в программе "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцево признался, что поднимал руку на своих бывших жен – Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. По словам 45-летнего актера, его выводит, когда женщины не слышат его просьб. Также Марат заявил, что они сами провоцировали его к рукоприкладству. Екатерина даже рассказывала, что он выгонял ее на мороз из дома, но у Башарова своя версия.

Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова Фото: instagram.com/arharovakaty

"Да, бил. А зачем было меня выводить? Когда мы поругались, я просто заставил ее выйти на веранду из дома. Но она могла спокойно обойти дом и вернуться, никто ее не выгонял. Потом, да — я ей врезал. Но не бил много раз! Я дал ей по щеке наотмашь, чтобы привести в чувство, потому что у нее была истерика. Ну а что делать, когда человек уже режет себе вены?" — рассказал Марат Башаров о рукоприкладстве к бывшей жене Екатерине Архаровой.

Также Башаров признался и в нападении на Елизавету Швыркову, которой сломал нос. Он оправдал это тем, что его "спровоцировали".

Елизавета и Марат Башаровы Фото: Instagram/elizavetabasharova

"Меня выводит, когда не слышат моих просьб. Ударил ее и случайно в нос попал. Потом умолял простить и не провоцировать меня. Я был выпивший, признаюсь. Не стоял на ногах. Лиза тоже выпила. Мы ехали от наших друзей и поссорились еще в машине. Были бы дома, я бы ударил в стену, но мы были в лифте. Я виноват и не оправдываю себя. До сих пор хожу прошу у нее прощения", — поделился подробностями ссоры с Елизаветой актер. Под конец программы Марат публично попросил у Елизаветы прощения со словами: "Пупсик, прости меня за все!".

После выхода программы в эфир в Сети появилась петиция о лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана. Фанатов актера возмутил не только тот факт, что он бил своих жен, но и открыто об этом говорит.

Напомним, что недавно известная певица Анна Седокова рассказала, как ей жилось с мужчиной-абьюзером. Артистка поделилась своей откровенной историей.

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