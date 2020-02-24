Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Вызывает беспокойство": Тарас Тополя высказался о победе Go_A на Нацотборе

Солист группы "Антитела" раскритиковал песню победителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Победителями украинского Нацотбора на "Евровидение-2020", финал которого состоялся 22 февраля, стала электро-фолк группа Go_A. Отметим, что музыканты представят Украину в Роттердаме уже в мае этого года.

Вокруг победы группы Go_A в украинском шоу-бизнесе бытует множество мнений. Одни считают их самыми достойными артистами, другие критикуют этническую песню. Солист группа "Антитела" Тарас Тополя на своей странице в Facebook высказался на счет результатов Национального отбора на "Евровидение-2020". По его мнению, группа Go_A вызывает беспокойство, ведь песня "Соловей" совсем не украинско-этническая.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

"Абсолютно чужеродная эстетика. "Антитела" никогда не отказывали себе в возможности быть честными. Именно так было, когда большинство шеймило Джамалу на отборе, а мы утверждали, что она – это мощь, сила и победа, и именно тот "формат", от которого промурашит. Потому что это было правдиво! Так и произошло. Финалист украинского отбора на "Евровидение-2020", вызывает беспокойство. То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!" – отметил Тарас Тополя.

Читайте также:
Go_A прокомментировали свою победу в Нацотборе на Евровидение-2020

Также Тополя отметил, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко профессионально исполнила песню "Соловей", но текст вызывают беспокойство. Коллектив будет петь об отношениях Ванюши с девушкой. Поэтому артист признался, что не удивится, если Россия за это поставит участникам "Евровидения-2020" высший балл.

"Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама не хочет, но ... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере ) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации", – отметил Тарас Тополя.

Смотрите подробности украинского Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Увидимся на "Танцях з зірками"? Jerry Heil прокомментировала поражение в Нацотборе на Евровидение-2020 Go_A представит Украину на Евровидении-2020: текст песни победителя Нацотбора Победитель Нацотбора на Евровидение-2020: что известно о группе Go_A
Антитела Тарас Тополя нацотбор на Евровидение Евровидение 2020 GO-A
Реклама

Новости партнеров

Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Сегодня, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 08:38Fun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Кто победит в финале Нацотбора на Евровидение-2020: голосование

22 февраляШоу-бизнес

Даша Астафьева обнажилась перед объективом Сони Плакидюк: завораживающие фото

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

22 февраляFun

Мужчина удивил реакцией на пинок слона: забавное видео

22 февраляFun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

22 февраляFun

22 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляEvents

Родительская суббота 22 февраля: что можно и нельзя делать

21 февраляEvents

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

21 февраляШоу-бизнес

"Могут быть проблемы, как у Жанны Фриске": Ирина Былик впервые рассказала о страшной болезни

21 февраляШоу-бизнес

Возлюбленная Киану Ривза без макияжа и в повседневной одежде посетила светскую вечеринку

21 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова заявила, что после смерти Виктора Павлика выйдет замуж еще раз

21 февраляЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Новости партнеров

Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Субпродукты: вред или польза?
Субпродукты: вред или польза?
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм