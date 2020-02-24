"Вызывает беспокойство": Тарас Тополя высказался о победе Go_A на Нацотборе

Солист группы "Антитела" раскритиковал песню победителей

Победителями украинского Нацотбора на "Евровидение-2020", финал которого состоялся 22 февраля, стала электро-фолк группа Go_A. Отметим, что музыканты представят Украину в Роттердаме уже в мае этого года.

Вокруг победы группы Go_A в украинском шоу-бизнесе бытует множество мнений. Одни считают их самыми достойными артистами, другие критикуют этническую песню. Солист группа "Антитела" Тарас Тополя на своей странице в Facebook высказался на счет результатов Национального отбора на "Евровидение-2020". По его мнению, группа Go_A вызывает беспокойство, ведь песня "Соловей" совсем не украинско-этническая.

Go_A Фото: instagram.com/eurovision.ua

"Абсолютно чужеродная эстетика. "Антитела" никогда не отказывали себе в возможности быть честными. Именно так было, когда большинство шеймило Джамалу на отборе, а мы утверждали, что она – это мощь, сила и победа, и именно тот "формат", от которого промурашит. Потому что это было правдиво! Так и произошло. Финалист украинского отбора на "Евровидение-2020", вызывает беспокойство. То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!" – отметил Тарас Тополя.

Также Тополя отметил, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко профессионально исполнила песню "Соловей", но текст вызывают беспокойство. Коллектив будет петь об отношениях Ванюши с девушкой. Поэтому артист признался, что не удивится, если Россия за это поставит участникам "Евровидения-2020" высший балл.

"Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама не хочет, но ... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере ) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации", – отметил Тарас Тополя.

Смотрите подробности украинского Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

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