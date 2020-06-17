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"В скорби и не ест": домработница Ефремова раскрыла новые детали состояния актера

Сегодня, 17:42

Актер почти не ест и с трудом пьет воду

После смертельной аварии в Москве суд избрал для российского актера Михаила Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Артист общается исключительно со своими родными, но его состояние с каждым днем лишь ухудшается.

Адвокат актера ранее сообщал, что его подзащитный почти ничего не ест. Как сообщает Telegram-канал Mash, на этот раз новыми подробностями состояния Михаила поделилась его домработница. По словам Евы Моисеевой, за дни пребывания в квартире актеру несколько раз вызывали бригаду скорой помощи. Он плохо ест и не употребляет алкоголь.

"Ест очень плохо, алкоголь не пьет. Он весь в скорби и жалуется на боли в сердце. К Михаилу приезжают дети. На днях был Никита, сегодня — младшие. Семья заходит к нему через черный ход", – сказано в сообщении.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что его сын Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото со своим отцом Михаилом.

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По словам виновника аварии, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом.

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