"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

Ксения Мишина прокомментировала свои отношения с Евгением Котом

Ксения Мишина рассказала о романе с Женей Котом Фото: instagram.com/misha.k.ua

Участница шоу "Танці з зірками 2019" Ксения Мишина прокомментировала слухи о своем романе с партнером по паркету Женей Котом. Звезда сериала "Крепостная" пообщалась с Машей Ефросининой и ответила на самый провокационный вопрос.

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После страстных выступлений на шоу "Танці з зірками" в сети принялись обсуждать возможный роман Ксении и Евгения. Ведущая Маша Ефросинина поинтересовалась у актрисы, зачем партнеры демонстрируют страсть и целуются во время номера в прямом эфире шоу.

"Я – актриса. Наши номера построены на сюжетности. если я не буду использовать свое актерское мастерство, мои танцы будут никакими, потому что танцевать я не умею.", – ответила Мишина, отрицая всяческие чувства между ней и Котом.

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Напомним, что Женя Кот женился на 28-летней гимнастке, модели и 4-кратной чемпионке мира по танцу на пилоне – Наталье Татаринцевой в январе 2019 года.

"Я крайне уважительно отношусь к семейной жизни. В моей жизни был момент, когда мужчина из-за меня ушёл из семьи. И ничего хорошего... ни к чему это не привело. Не знаю, винить себя за это или нет... Это возникло чувство. Но нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", – добавила Ксения Мишина.

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