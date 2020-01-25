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"Я была несчастна": Билли Айлиш призналась, что хотела совершить суицид

18-летняя исполнительница номинирована на Грэмми 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Instagram

Номинантка премию на Грэмми 2020, популярная американская исполнительница Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой. 18-летняя звезда впервые поделилась откровенной историей о себе.

Смотрите в ролике, с чего начинали самые популярные актеры Голливуда:

Еще пару лет назад Билли Айлиш хотела совершить суицид. Об этом сообщает Daily Mail. Певица рассказала, что у нее была депрессия из-за того, что она потеряла близких друзей.

"Я была такая несчастная в прошлом году и такая безрадостная. Не хочу сгущать краски, но я сомневалась, что доживу до 17-ти", – делится Билли.

INSTAGRAM

Мысль о смерти посетила девушку во время тура, но ее вовремя остановили мысли о семье. "Я думаю про тот случай в Берлине. Я была одна в своем гостиничном номере, и я помню, что там было окно. Боже, я помню, как плакала, потому что думала о том, как умру", – рассказала Айлиш.

К слову, уже некоторое время юная знаменитость посещает терапевта. По словам певицы, это помогает ей справиться с эмоциональной нагрузкой и трудностями.

Билли Айлиш представлена в шести номинациях премии Грэмми 2020.

Ранее стало известно, что Билли Айлиш исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.

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