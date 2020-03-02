"Я была с мамой, мы очень испугались": рэпер Серега пришел к бывшей супруге ночью

Полина Ололо отказалась открывать дверь Сергею Пархоменко

На прошлой неделе экс-супруга рэпера Сереги (Полиграф ШарикоFF) Полина Ололо завила, что он отобрал у нее их детей, сыновей Марка и Платона. По словам девушки, ее бывший муж Сергей Пархоменко скрывает от нее ребят и не сообщает их местонахождения.

А 2 марта Полина Ололо сообщила, что Сергей Пархоменко пришел к ней домой прошлой ночью. В комментарии Сегодня.Lifestyle девушка заявила, что бывший муж не предупреждал о визите. В результате Полина, опасаясь за свое здоровье, не открыла ему дверь.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

"Он позвонил в дверь в час. Мы испугались и двери не открывали. Он даже не писал", – говорит Ололо.

Кроме того, Полина рассказала о произошедшем в Instastories, а также заявила, что готова к диалогу, однако не в таком формате.

"Пока ничего нового сказать не могу, кроме одного "но". Сегодня ночью приходил ко мне в час ночи Сергей Пархоменко. Не знаю почему. Я была с мамой, мы очень испугались. Я реально боюсь каких-то действий, направленных против меня и моего здоровья. Я готова к конструктивному диалогу, который может состояться с моим представителем, представителем Сергея. Хочется сесть и поговорить нормально", – утверждает Полина Ололо.

Супруг Полины Нени отобрал у нее дочь. Детали в сюжете:

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