"Я была стервой и все испоганила": Мила Кунис рассказала о разрыве с Маколеем Калкиным

Мила и Маколей встречались с 2002 по 2010 год

Мила Кунис. Фото: Getty

Голливудская актриса Мила Кунис открыто рассказала о расставании с актером, звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкиным, с которым она встречалась с 2002 по 2010 год. В интервью порталу Armchair Expert актриса описала конец их отношений, как "ужасный, ужасный разрыв".

"Я облажалась. Я была стервой в 20 лет, и я буду первой, кто признает это. У меня заняло много времени, чтобы признаться себе и остальным: "Да, вы знаете, что я была настоящей паскудой", и я признаю это", – объяснила Кунис. Она также добавила – И я все испоганила. Это был провал. И позже мне нужно было разобраться в себе, понять, почему я так поступила".

Маколей Калкин и Мила Кунис Фото: Getty

Мила не стала уточнять, что именно в данной ситуации она назвала "провалом" и что она "испоганила" в отношениях с Калкиным, но она отметила, что с тех пор "простила себя за свои ошибки".

Напомним, Мила также дала откровенное интервью о слухах о ней в СМИ, а также о ее отношении к соцсетям. Ранее мы писали о том, что Мила Кунис кардинально сменила имидж. Для выхода в свет актриса выбрала стильную юбку от David Koma, дополнив свой образ черным топом и лодочками на каблуке в тон наряду.