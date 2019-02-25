"Я чувствую давление": певица MARUV должна подписать договор с НТКУ

Победительница Нацотбора на "Евровидение 2019" сможет представить Украину на конкурсе лишь при условии подписания договора с НТКУ

MARUV Фото: facebook.com/MaruvOfficial

23 февраля состоялся финал Нацотбора, где определился представитель Украины на "Евровидении 2019". В результате голосования зрителей и членов жюри победу в Нацотборе одержала певица MARUV.

После конкурса состоялась пресс-конференция с победителем, где журналисты задавали вопросы MARUV относительно гастролей в РФ. Тем не менее артистка отказалась комментировать острую тему, попросив проявить уважение и сосредоточиться на творчестве певицы и на ее участии в "Евровидении".

Но обойти тему гастролей в России MARUV не удалось. НТКУ сообщила, что певица MARUV сможет представить Украину на "Евровидении 2019" лишь при условии подписания договора, который регулирует деятельность артистки.

На своей странице в Facebook MARUV сообщила, что готова отказаться от гастролей в России: "Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе".

Кроме того, MARUV обнародовала некоторые пункты договора, который должна подписать, чтобы выступить на "Евровидении 2019".

"А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ (несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен). 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ (теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!). 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ (что полностью нарушает свободу слова и права человека). И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму", – призналась MARUV.

Победителем Нацотбора на "Евровидение 2019" стала MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Как оказалось, согласно договору, артистка не получает никакой поддержки от НТКУ:

"Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. 3. Придерживаться условий этого договора.

MARUV призналась, что чувствует давление и подозревает, что ее пытаются заставить отказаться от участия в "Евровидении 2019": "Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение 2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ".

Так или иначе, как сообщила MARUV, сегодня до обеда она должна подписать договор с НТКУ, чтобы представить Украину на Евровидении 2019.

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