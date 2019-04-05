"Я до безумия ее люблю": Джейсон Момоа рассказал, как испугался за Эмилию Кларк

Актер признался, что сильно переживал за ее здоровье

Джейсон Момоа Фото: AFP

Недавно звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг, что грозило смертью. На премьере восьмого сезона в Нью-Йорке экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за свою жизнь.

Джойсон Момоа и Эмилия Кларк Фото: instagram.com/prideofgypsies

"В каком-то роде я был частью этой истории на протяжении долгого времени. Мы очень сильно испугались и пытались найти способы помочь Эмилии. Я думаю о том, какая она смелая, что рассказала об этом миру, чтобы люди знали и уделяли больше внимания своему здоровью. Я все еще чувствую грусть от того, что в первый раз мы чуть ее не потеряли. Но она здесь, с нами и я до безумия ее люблю", – рассказал исполнитель роли кхала Дрого журналистам издания Entertainment Tonight.

Напомним, Эмилия Кларк тоже побывала на премьеру последнего сезона "Игры престолов". Для выхода на красную дорожку звезда культового сериала выбрала пышное голубо-серое платье в пол. Изделие полностью было декорировано фатином, что придавало образу воздушности, а в области декольте была нашита надпись на английском языке. На красной дорожке в роскошных нарядах и вечерних костюмах позировали и другие главные герои саги.

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