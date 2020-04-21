"Я долго не писал об этом": супруг Надежды Бабкиной заговорил о реальном состоянии певицы

Евгений Гор развеял слухи о болезни 70-летней звезды

Российская певица Надежда Бабкина на прошлой недели после медикаментозной комы была переведена в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск. Там ей предоставили отдельную палату. Состояние у певицы было тяжелое, но сейчас 70-летняя артистка идет на поправку.

Надежда Бабкина и Евгений Гор Фото: Instagram

Ее молодой супруг Евгений Гор на личной странице в Instagram прояснил ситуацию и рассказал о состоянии Надежды. По словам музыканта, все самое сложное осталось позади и певица сейчас идет на поправку. Евгений долгое время не решался говорить о состоянии певицы, но вынужден был из-за выдуманной информации в прессе.

"Дорогие друзья, последние несколько недель мы все переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается... Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды... Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю. Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. Спасибо всем", – написал Евгений.

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Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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