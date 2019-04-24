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"Я думала, что это розыгрыш": Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в Игре престолов

Актрису поддрежал ее партнер по съемочной площадке – Джо Демпси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Арья и Джендри в "Игре престолов"
Арья и Джендри в "Игре престолов"
Фото: YouTube

Британская актриса Мэйси Уильямс, которая будет подружкой невесты на свадьбе у Софи Тернер, после выхода 2 эпизода 8 сезона "Игры престолов" призналась, насколько тяжело ей далай постельная сцена. В интервью изданию Entertainment Weekly 22-летняя Мэйси Уильямс рассказала о первом опыте подобных съемок.

"Сначала я подумала, что это розыгрыш", – объяснила актриса, ведь шоураннеры раздавали актерам фейковые сценарии.

Арья Старк и Джендри
Арья Старк и Джендри
Фото: YouTube

Стоит отметить, что когда актриса начала сниматься в "Игре престолов", ей было 11 лет. Сейчас Уильямс 22 года, поэтому шоураннеры решились на неожиданный шаг. Однако они дали Мэйси выбор, насколько она готова обнажиться.

"Я предпочла оставить на себе больше одежды. Я не думала, что Арье стоило выставлять свое тело напоказ, эта сцена не об этом. Но все остальные актеры уже делали это, так что… На съемках все вели себя очень корректно. В таких случаях никто не хочет, чтобы ты чувствовал себя неловко, и от этого становится еще более неловко", – рассказала Мэйси.

Арья Старк и Джендри
Арья Старк и Джендри
Фото: YouTube

Исполнитель роли Джендри Джо Демпси поддержал коллегу по сериалу. ""Это немного странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. В то же время я не хотел покровительствовать ей – она 22-летняя женщина. Так что мы просто повеселились", – сказал Джозеф Демпси.

Напомним, ранее Мэйси Уильямс в ярком образе порадовала своим появлением поклонников. Она пришла в Лувр. Также актриса побывала на премьере 8 сезона "Игры престолов" в Белфасте.

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Источник: Сегодня
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