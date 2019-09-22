"Я глубоко опечалена": Пэрис Хилтон сообщила о горе в семье

В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

В США умер дедушка Пэрис Хилтон Фото: Twitter

Пэрис Хилтон, которая планирует купить курортный комплекс в Закарпатье, сообщила в Twitter о смерти ее родного дедушки, владельца сети отелей Hilton Бэррона Хилтона. Он умер в Лос-Анджелесе, 19 сентября, в возрасте 91 года.

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Модель и светская львица Пэрис Хилтон написала в социальной сети, что опечалена смертью дедушки. Она также опубликовала архивные фотографии с главой семейства Хилтон.

"Я глубоко опечалена потерей моего дедушки Бэррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полное достижений и приключений", – говорит Пэрис.

Согласно официальной информации от семьи Хилтон, Бэррон умер естественной смертью в своем доме.

Бэррон Хилтон родился в 1927 году. В 1966 году он сменил своего отца Конрада Хилтона на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation. Бэррон руководил коампанией 30 лет, покинув пост президента в 1996 году.

Не так давно Пэрис Хилтон рассказала, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой.

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