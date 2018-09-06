"Я готова эмигрировать в Европу": участница "Евровидения" от России сделала скандальное заявление

Певица разместила короткое видео в сети

Российская певица и представительница России на "Евровидении"-2018 Юлия Самойлова заявила о своем желании эмигрировать из России. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте в коротком видеоролике: "Я готова эмигрировать из России в Европу", – говорит Юлия на видео.

Как сообщает издание "360", агент певицы, как и все, не знает куда и по какой причине направляется Юлия.

Кроме этого, на странице Самойловой в Instagram появилось фото из аэропорта Шереметьево в Москве. К нему артистка добавила хэштеги "поехали", "европа".

Юлия Самойлова Фото: instagram.com/jsvok

В комментариях к снимку многие пользователи жестко высказались в адрес певицы: "Опозорилась на Евровидении, конечно, стыдобища", "Флаг ей в руки!Нет певичек и эта туда же", "Скатертью))) только молча, а не с грустной мордашкой!", "Скатертью))) только молча, а не с грустной мордашкой!".

Но многие также поддержали Юлию: "Поехали, может в Европе Юлия найдёт то, что не смогла найти и реализовать в России", "Рада за вас) в этой стране делать нечего", "Народ, хватит ересь писать!!! Не забывайте ,что Юля человек с ограниченными возможностями!".

Напомним, Юлия Самойлова расплакалась из-за того. что не попала в финал "Евровидения".

Отметим также, что Юлия Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве, однако ей запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она выступала в оккупированном Крыму.