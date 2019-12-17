"Я хотел послать их": Евгений Петросян резко высказался о представителях СМИ

Шоумен заявил, что журналисты преследовали его

Евгений Петросян Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Чуть больше года назад известный российский юморист Евгений Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко. А на прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам артист уже дал комментарий относительно новости о свадьбе.

Экс-супруга Петросяна прокомментировала информацию о его женитьбе:

Так, Евгений Петросян заявил, что его подкараулили журналисты у выхода из театра. Несмотря на то, что артист пытался скрыться, представители СМИ продолжали его снимать и задавать вопросы о личной жизни. В итоге Петросян назвал журналистов "стервятниками" и посоветовал "не делать из мухи слона".

"Вот так я пропутешествовал и с благодарностью театру вышел на улицу, где меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни. Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: как же Вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: "Мы – журналисты! Поэтому мы все можем снимать!". Я пошел к служебному входу, куда доступа ему уже не было. Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа. Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя...", – написал юморист.

Узнайте также подробности развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

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