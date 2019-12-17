Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я хотел послать их": Евгений Петросян резко высказался о представителях СМИ

Шоумен заявил, что журналисты преследовали его

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Евгений Петросян
Евгений Петросян
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Чуть больше года назад известный российский юморист Евгений Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко. А на прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам артист уже дал комментарий относительно новости о свадьбе.

Экс-супруга Петросяна прокомментировала информацию о его женитьбе:

Так, Евгений Петросян заявил, что его подкараулили журналисты у выхода из театра. Несмотря на то, что артист пытался скрыться, представители СМИ продолжали его снимать и задавать вопросы о личной жизни. В итоге Петросян назвал журналистов "стервятниками" и посоветовал "не делать из мухи слона".

"Вот так я пропутешествовал и с благодарностью театру вышел на улицу, где меня поджидали журналисты-стервятники, которые в наглой форме приставали ко мне с навязчивыми вопросами о личной жизни. Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: как же Вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: "Мы – журналисты! Поэтому мы все можем снимать!". Я пошел к служебному входу, куда доступа ему уже не было. Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа. Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя...", – написал юморист.

Узнайте также подробности развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вот это да: Петросян после развода «показал девятимесячного малыша» Впервые! Эдгар Каминский назвал причину развода со Славой Экс-супруги Шоптенко и Дикусар рассказали об отношениях после развода
Евгений Петросян
Реклама
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 11:27Food

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус