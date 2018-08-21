"Я хотел уничтожить Голливуд": Джим Керри дал откровенное интервью

Актер в последнее время уделает внимание живописи

Джим Керри. Фото: Gety

Знаменитый актер Джми Керри на днях дал откровенное интервью изданию The Hollywood Reporter. В последнее время актер мало снимается в кино и много времени проводит в своей мастерской, ведя затворнический образ жизни.

Вспоминая начало и пик карьеры, а также свои комедийные роли в фильмах "Маска", "Эйс Вентура" и "Тупой и еще тупее" Джим сказал: "Мой план состоял в том, чтобы не присоединиться к Голливуду, а уничтожить его. Хотелось взять огромную кувалду и треснуть ею по всем "боссам" в этой индустрии и все этой серьезности".

Керри уже долгий период не снимается в кассовом кино. Своеобразный "уход" из Голливуда актер объяснил тем, что ему "больше не хотелось быть в этом бизнесе". По словам актера, в Голливуде сейчас имеет большой вес мнение корпораций, которые не особо относятся к режиссуре и кино.

Джим активно начал заниматься живописью: "Мне понравилось писать картины, наверное, потому, что надо мной нет никакого "комитета", который бы рассказывал мне какую идею и как воплотить на холсте".

Напомним, Джим Керри нарисовал жесткую карикатуру на Дональда Трампа. Это был не первый раз, когда Джим высмеивал президента США в своих рисунках. В подписях к своим карикатурам Джим называет Трампа "пещерным человеком" и "злой ведьмой западного крыла". Впрочем, среди "жертв" актера-художника не только Трамп.

Ранее мы сообщали, что Джим Керри исполнит роль "безумца" в новом фильме.