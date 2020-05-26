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"Я и Жаклин": Потап показал, как они с Каменских отметили первую годовщину свадьбы

Сегодня, 18:45

Вот, как празднуется "ситцевая" свадьба на самоизоляции

В понедельник, 25 мая, Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы, которая стала одним из самых громких событий украинского шоу-бизнеса в прошлом году. Влюбленные поздравили друг друга с памятной датой, а сегодня исполнитель показал, как они с женой провели праздничный день.

В Instagram Алексей Потапенко запостил снимок на котором они с NK запечатлены вместе. Образ пары очень похож на свадебный – оба в белом. Потап надел костюм, а Настя облачилась в мини-платье с вышивкой. Образ певица дополнила жакетом и ободком.

INSTAGRAM

"Я и Жаклин", – подписал фото Потап, намекнув на схожесть образа жены с первой леди США Жаклин Кеннеди.

Супруги также украсили дом белыми и серыми шарами, свечами и конфетти в виде маленьких серебристых сердец.

Каменских в социальной сети поделилась с подписчиками коротким видео, на котором супруги танцуют под новый трек NK "Воспоминания".

INSTAGRAM

Ранее Потап признался, в какой момент влюбился в NK. По его словам, долгое время коллеги друг друга недолюбливали.

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