TARABAROVA рассказала о нервных срывах

Певица призналась, как ей удается сдерживать эмоции

TARABAROVA Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская певица TARABAROVA, которая на днях показала подросшего сына, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, призналась, умеет ли усмирять собственные эмоции.

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Певица не раз признавалась, что живет по бешеному графику – гастрольные туры приходится совмещать с воспитанием маленького ребенка. Впрочем, в интервью журналистам телеканала "Украина" артистка рассказала, как научилась сохранять внутреннее спокойствие.

"Конечно, я почти не сплю, ведь еще кормлю малыша – мамы поймут. Но я не срываюсь на родных, поняла со временем, что можно дать выход эмоциям другим способом. Когда хочется что-то уже бросать... Я кричу! Выхожу в какую-то комнату и кричу: ААААА! И все, вот такой способ борьбы со стрессом. Но, если честно, в последнее время даже нет сил кричать. Поэтому я сажусь, пью чай и ложусь спать", – поделилась артистка за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Режиссером праздничного стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

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