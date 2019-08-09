TARABAROVA рассказала о нервных срывах
Певица призналась, как ей удается сдерживать эмоции
Украинская певица TARABAROVA, которая на днях показала подросшего сына, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, призналась, умеет ли усмирять собственные эмоции.
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Певица не раз признавалась, что живет по бешеному графику – гастрольные туры приходится совмещать с воспитанием маленького ребенка. Впрочем, в интервью журналистам телеканала "Украина" артистка рассказала, как научилась сохранять внутреннее спокойствие.
"Конечно, я почти не сплю, ведь еще кормлю малыша – мамы поймут. Но я не срываюсь на родных, поняла со временем, что можно дать выход эмоциям другим способом. Когда хочется что-то уже бросать... Я кричу! Выхожу в какую-то комнату и кричу: ААААА! И все, вот такой способ борьбы со стрессом. Но, если честно, в последнее время даже нет сил кричать. Поэтому я сажусь, пью чай и ложусь спать", – поделилась артистка за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".
Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY. Режиссером праздничного стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.
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