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"Я люблю Лиама": Майли Сайрус прокомментировала развод с супругом

Певица отметила, что никогда не лгала поклонникам и мужу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus

Недавно стало известно, что певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались. 29-летний Лиам уже даже подал заявление на развод спустя восемь месяцев после свадьбы! Потом начали появляться новые подробности их совместной жизни и развода.

Смотрите видео о нобычных причинах разводов:

В частности папарацци сделали снимки, на которых певица целуется с девушкой. Кроме того, 26-летнюю певицу обвиняли в изменах, а Лиама в инфантильности. Наконец-то Майли нарушила молчание и прокомментировала развод с мужем.

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"Я осознаю, что должна быть полностью открытой со своими поклонниками, которых люблю, и уделять им 100% времени. Но я не могу смириться с тем, что меня упрекают во лжи и пытаются обвинить в том, чего я не делала. Мне нечего скрывать. Не секрет, что, когда я была тинэйджером и чуть старше, я много тусовалась, курила и экспериментировала с наркотиками. Но после того как мы с Лиамом помирились, все это осталось в прошлом. Я учусь на своих ошибках", – отметила Сайрус.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Певица добавила, что она – не идеальна и не хочет такой быть, ведь это скучно. "Я могу признаться во многом, но отказываюсь говорить, что мой брак закончился из-за измен. Мы с Лиамом вместе уже десять лет. Я уже говорила это раньше и буду повторять снова и снова: я люблю Лиама и всегда буду любить. Вы можете обвинять меня в чем угодно, только хватит говорить, что я лгунья", – написала артистка.

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Публикация артистки в Instagram собрала почти четыре миллиона лайков. Певицу поддержали многие коллеги, в том числе Мадонна.

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым.  Отметим, что после того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус. 

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