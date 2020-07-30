"Я мог умереть": Элтон Джон отпраздновал годовщину без алкоголя и наркотиков

Артист избавился от зависимостей 30 лет назад

Знаменитый британский певец и композитор сэр Элтон Джон отметил особую дату: вот уже 30 лет, как артист избавился от алкогольной и наркотической зависимостей.

На своей странице в Instagram Элтон опубликовал фото с открытками и тортом в виде числа "30".

Элтон Джон отметил годовщину трезвости Фото: instagram.com/eltonjohn

"Размышляя о самом волшебном дне, отметил мою 30-ю "Годовщину трезвой жизни". Так много прекрасных открыток, цветов от моих сыновей, Дэвида, друзей и коллег. Я действительно благословенный человек. Я мог умереть, если бы не сделал шаг и не обратился за помощью 30 лет назад. Спасибо от всего сердца всем людям, которые вдохновляли и поддерживали меня на этом пути", – прокомментировал Элтон Джон публикацию.

Элтон Джон отметил годовщину трезвости Фото: instagram.com/eltonjohn

Отметим, что Элтон Джон неоднократно ранее лечился от алкогольной и наркотической зависимостей, вызванных депрессией. Помочь избавиться от пагубных привычек Элтону помог его нынешний супруг Дэвид Ферниш. Первый курс реабилитации Элтон Джон прошел в 1990 году в Чикаго. Помимо зависимости, артист боролся с булимией.

Элтон Джон празднует годовщину трезвой жизни – смотрите видео:

Напомним, экс-супруга подала на Элтона Джона в суд спустя 32 года после развода. Ранее Элтон Джон прервал концерт из-за плохого самочувствия.

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