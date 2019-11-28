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"Я на нее поглядывал": Потап рассказал о симпатии к Санте Димопулос

Рэперу даже угрожали из-за украинской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец Потап, который сделал неожиданное признание о его свадьбе с Настей Каменских, также рассказал о своей симпатии к еще одной украинской знаменитости и экс-участнице группы "ВИА Гра" Санте Димопулос.

Потап рассказал о своих отношениях с мамой Каменских:

Оказывается, что будучи 19-летним юношей, Потап преподавал физкультуру в школе, где училась Санта. Рэпер признался, что она была самой красивой девочкой. в классе. А ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее смотреть.

Санта Димопулос
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos

"Что такое практика учителя физкультуры: приходишь и преподаешь у первого, третьего, пятого, девятого и одиннадцатого классов. В девятом классе, например, училась Санта Димопулос. Она была самой красивой девочкой. А мне было лет 19. Я на нее поглядывал — и ее одноклассники ко мне подходят после урока: "Еще раз так на нее посмотришь, мы тебя убьем". Пришлось с ними поговорить по-другому. Я же тоже с Русановки!", – вспомнил продюсер в интервью изданию Flow.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.

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