"Я напуган": экс-коллега Меган Маркл из "Форс-мажоров" рассказал, почему они не общаются

Бывшие коллеги стали реже контактировать с Меган после ее замужества

Американский актер Патрик Дж. Адамс, который сыграл возлюбленного героини Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал, какие у них с герцогиней Сассекской сейчас отношения и почему он боится звонить бывшей коллеге.

Патрик со своей супругой Тройэн Беллисарио были гостями на свадьбе у Меган и принца Гарри в 2018 году. После этого экс-коллеги стали редко общаться.

"Откровенно говоря, я думаю, что я напуган. Я не сомневаюсь, что могу в любой момент снять трубку и позвонить ей, но я не знаю, что сказать", – рассказал Патрик в эфире Radio Times, сообщает People.

Патрик Дж. Адамс и Меган Маркл Фото: Getty Images

Адамс сказал, что после появления в их семьях детей он и Меган поддерживали общение в течение некоторого времени.

"После рождения у каждого из нас детей мы отправили друг другу подарки и сообщения с поздравлениями. Но я думаю, что это просто чистый страх. Меня пугает мысль о том, чтобы прорваться сквозь какие-либо построенные между нами стены и просто поговорить об этом", – делится Патрик.

Адамс также добавил, что ему тяжело наблюдать усиленное внимание СМИ к Меган с тех пор, как она покинула сериал "Форс-мажоры" и вышла замуж за принца Гарри.

"Зная, что в сердце Меган, и зная, насколько сострадательной она может быть, на это трудно смотреть. Потому что хочется, чтобы твою подругу просто оставили в покое и она спокойно продолжала заниматься своей жизнью", – говорит Патрик.

Напомним, Меган Маркл обвинила СМИ в написании ложных историй о ней и дезинформации. Мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны.

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