Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я напуган": экс-коллега Меган Маркл из "Форс-мажоров" рассказал, почему они не общаются

Сегодня, 10:16

Бывшие коллеги стали реже контактировать с Меган после ее замужества

Американский актер Патрик Дж. Адамс, который сыграл возлюбленного героини Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал, какие у них с герцогиней Сассекской сейчас отношения и почему он боится звонить бывшей коллеге.

Патрик со своей супругой Тройэн Беллисарио были гостями на свадьбе у Меган и принца Гарри в 2018 году. После этого экс-коллеги стали редко общаться.

"Откровенно говоря, я думаю, что я напуган. Я не сомневаюсь, что могу в любой момент снять трубку и позвонить ей, но я не знаю, что сказать", – рассказал Патрик в эфире Radio Times, сообщает People.

Патрик Дж. Адамс и Меган Маркл
Патрик Дж. Адамс и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Адамс сказал, что после появления в их семьях детей он и Меган поддерживали общение в течение некоторого времени.

"После рождения у каждого из нас детей мы отправили друг другу подарки и сообщения с поздравлениями. Но я думаю, что это просто чистый страх. Меня пугает мысль о том, чтобы прорваться сквозь какие-либо построенные между нами стены и просто поговорить об этом", – делится Патрик.

Адамс также добавил, что ему тяжело наблюдать усиленное внимание СМИ к Меган с тех пор, как она покинула сериал "Форс-мажоры" и вышла замуж за принца Гарри.

"Зная, что в сердце Меган, и зная, насколько сострадательной она может быть, на это трудно смотреть. Потому что хочется, чтобы твою подругу просто оставили в покое и она спокойно продолжала заниматься своей жизнью", – говорит Патрик.

Напомним, Меган Маркл обвинила СМИ в написании ложных историй о ней и дезинформации. Мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка Королева в ярости: Елизавета II поссорилась со своими помощниками Те еще транжиры. Меган Маркл и принц Гарри потратили самую крупную сумму из королевской казны
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео
Ефектна дівчина лідера "Зорі": спокусливе відео

Популярные статьи

Вчера, 17:25Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Вчера, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Вчера, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

5 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

5 октябряШоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

5 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Азиза рассказала, что предшествовало смерти Талькова
Азиза рассказала, что предшествовало смерти Талькова
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику
Дружина Віталія Буяльського балує фанатів знімками в купальнику

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять