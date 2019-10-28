Стас Пьеха перенес инфаркт и признался в зависимости от наркотиков

Российский певец едва не умер

Стас Пьеха Фото: Instagram.com

Российский певец и внук знаменитой артистки Эдиты Пьехи Стас Пьеха перенес инфаркт в достаточно молодом возрасте из-за употребления наркотических средств.

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О своих проблемам со здоровьем и пристрастии к запрещенным веществам российский артист признался сам. Оказывается, что в юности Стас принимал наркотики, что едва ему не стоило жизни. Более того, он добавил, что бывших наркоманов не бывает и он остался зависимым.

Стас Пьеха Фото: Instagram.com

"Если говорить о тяжелых наркотиках, то с 1998-го года. Я человек зависимый. Я — наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно — 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый", — сделал откровенное признание Стас Пьеха в программе "Секрет на миллион".

Также внук именитой бабушки признался, что в 34 года она перенес инфаркт и врачи тогда боролись за его жизнь. Тогда он осознал всю глубину проблемы и серьезность происходящего. С его слов, пять лет назад он принял окончательное решение завязать с употреблением алкоголя и наркотиков.

"У меня были срывы. У меня была ремиссия, 11 лет я не употреблял. Потом был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков. Но я довел себя до очередной больницы, до реанимации. И вот через это остановился", — подытожил Стас.

Напомним, что ранее Гайтана рассказала о плохой привычке, из-за которой прятала руки.

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