"Я не делаю макияж": Дженнифер Лоуренс поделилась секретами стройности и красоты
Голливудская красотка любит вкусно поесть, но после этого много "потеет" в спортзале
Голливудская успешная актриса Дженнифер Лоуренс, которая, впрочем, потеряла роль в известном фильме, ничуть не переживает о том, что о ней пишут в СМИ. Она всегда старается выглядеть так, чтобы нравиться только самой себе. О своих секретах красоты актриса рассказала журналу Vogue.
Лоуренс не раз заявляла, что не любит ограничения в еде и не готова худеть ради роли. По словам звезды, лучше больше времени провести в тренажерном зале, чем отказаться от вкусной и калорийной пищи.
У кинозвезды есть личные способы держать себя в форме:
Что касается видов тренировок, то она предпочитает кардиоупражнения и пилатес. В выборе косметики на каждый день Лоуренс аскетична.
Напомним, Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".