"Я не делаю макияж": Дженнифер Лоуренс поделилась секретами стройности и красоты

Голливудская красотка любит вкусно поесть, но после этого много "потеет" в спортзале

Дженнифер Лоуренс. Фото: Getty

Голливудская успешная актриса Дженнифер Лоуренс, которая, впрочем, потеряла роль в известном фильме, ничуть не переживает о том, что о ней пишут в СМИ. Она всегда старается выглядеть так, чтобы нравиться только самой себе. О своих секретах красоты актриса рассказала журналу Vogue.

Лоуренс не раз заявляла, что не любит ограничения в еде и не готова худеть ради роли. По словам звезды, лучше больше времени провести в тренажерном зале, чем отказаться от вкусной и калорийной пищи.

"Мне не нравится, когда люди говорят: "Я делаю только это или ем то-то". Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде", – отметила Лоуренс.

У кинозвезды есть личные способы держать себя в форме:

"Меня фотографируют, когда я не прошу об этом, поэтому возникает дополнительное давление, вынуждающее тебя выглядеть лучше", – говорит Дженнифер.

Что касается видов тренировок, то она предпочитает кардиоупражнения и пилатес. В выборе косметики на каждый день Лоуренс аскетична.

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"Я не делаю макияж. Всегда пользуюсь солнцезащитным кремом, блеском для губ Dior и ношу солнцезащитные очки",— заявила актриса.

Напомним, Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата модного дома Dior, который получил название "Джой".