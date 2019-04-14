"Я не могла поверить": Наталья Холоденко рассказала, кто ее обокрал

Известного психолога обокрали в собственном доме

Наталья Холоденко Фото: пресс-служба канала "Украина"

Украинская ведущая и психолог Наталья Холоденко, которая накануне получила премию "Женщина Украины 2019", победив в номинации "Психология и саморазвитие", заявила о краже. Знаменитость рассказала, что когда она находилась на последних месяцах беременности, с ней случилось неприятность, которая заставила ее сомневаться в честности людей.

Так, в одном из последних интервью Катерине Осадчей телеведущая и бизнес-леди призналась, что ее обокрала домработница. "У меня была неприятная ситуация на 8 месяце беременности. На мой день рождения домохозяйка обокрала меня. Она это сделала очень нагло: мы были все в квартире. Сейчас я каждый день нахожу все новое и новое, что она вынесла: начиная с шампуней и постельного белья, заканчивая деньгами, которые она вытащила из сумок. Я еще и заплатила ей всю заработную плату", – объяснила Холоденко.

Она добавила, что из-за случившегося вынуждена обходиться без помощи няни. "Я не могла в это поверить. Поэтому сейчас очень сложно довериться и пустить какого-то человека в дом", – говорит звезда.

Напомним, что в начале этого года Наталья Холоденко стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвала Вивьен. Также телеведущая воспитывает сына Лариона от первого брака.

Подробнее о том, как Наталья Холоденко построила свою карьеру, узнайте из этого видео:

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