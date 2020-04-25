"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

Певица публично извинилась за высказывание о домашнем насилии

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ранее показала семейное фото с мужем и сыном, попала в центр скандала из-за высказывания о домашнем насилии. Во время онлайн-интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV звезда затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье.

Подробности скандала с Региной Тодоренко

Так, артистка вспомнила недавнюю историю одной из актерских пар российского шоу-бизнеса – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, которая объявила о разводе. После чего актриса со слезами на глазах призналась подписчикам в Instagram, что Павел поднимал на нее руку. Регина выразила недоумение, зачем Агата выставила на показ все семейные проблемы.

"Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", – заявила Тодоренко в прямом эфире.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Спустя время после этого интервью Регина Тодоренко стала гостьей эфира журнала Glamour, и в разговоре с главным редактором снова затронута тему домашнего насилия.

"Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна всем видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия", – выразила мнение 29-летняя певица.

После сказанных слов на Регину посыпались негативные комментарии со стороны пользователей Сети, а журнал Glamour и вовсе лишил звезду звания "Женщина года".

Регина Тодоренко публично извинилась

После скандала, который разгорелся в Сети, телеведущая поспешила извиниться за свои слова и опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

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"Я прошу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации", – заявила Тодоренко.

Позже звезда опубликовала еще один пост с повторными извинениями и пояснила, что каждой женщине под силу остановить насилие, ведь все в наших руках. По ее словам, именно такую мысль она пыталась донести во время интервью. Более того, Тодоренко связалась с фондами по поддержке жертв насилия, чтобы помогать женщинам.

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"Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!! ... Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов, поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными силами доносить эту проблему до общества... Прошу простить меня, если такое можно простить", – отметила Регина.

Реакция звезд на скандал

Одной из первых на скандал вокруг Регины Тодоренко отреагировала украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ответила на пост звезды и заявила, что она может быть полезной, помогая другим женщинам.

"Регина, ты можешь быть полезной тем, что, как публичный человек, которого читают миллионы, будешь открыто призывать женщин не бояться противостоять насильникам: бежать от них, наказывать и не стыдиться просить о помощи! Это единственная догма сегодня! И за это борется весь мир!", – обратилась Ефросинина а к Тодоренко.

Украинский дуэт TamerlanAlena поддержали Регину и отметили, что главное – признавать ошибки, делая выводы: "Не ошибившись – не познаем истину! Главное признавать свои ошибки и делать правильные выводы". А певица Анна Седокова отметила что "никто не имеет право оправдывать жестокость в семье".

В то же время Тодоренко поддержала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая также является продюсером шоу "Орел и Решка", ведущей которого долгое время была Регина Тодоренко.

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"Друзья! Хочу поддержать Регину Тодоренко и сказать, что знаю эту девочку много лет. Это абсолютно светлый, добрый, позитивный человек! И если она некорректно выразилась по поводу домашнего насилия, то это не потому, что она является апологетом тирании и садизма в семьях, а просто потому, что сэмоционировала, не подумала, вложила не тот смысл", – написала продюсер на своей странице в Instagram.

Также Нателла не обошла стороной лишение Регины статуса "Женщина года" по версии журнала Glamuar: "Легче всего мы умеем выносить приговор! Сегодня я поняла, что те, кто больше всего кричат "нет насилию" готовы бить лежачего до последнего! Любой человек имеет право на ошибку! И цена этой ошибки может быть очень высокой! И он эту цену безусловно заплатит! Но то, с каким остервенением у нас умеют за ошибки травить – меня убивает... Сила – в милосердии и прощении. Жаль, что мы так здорово умеем бросать камни, будто все мы без греха".

Напомним, ранее мы рассказывали, как себя развлекает Регина Тодоренко на карантине.

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