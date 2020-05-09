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"Я не украинка": Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным высказыванием

Актриса призналась, что в ней нет ни капли украинской крови

Инна Петрова
Сегодня, 16:43

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, оскандалилась в Сети. Она заявила, что не является украинкой. Диалог между звездой и ее поклонниками произошел в Instagram.

Напомним, что недавно Ольга Куриленко ответила на самые популярные вопросы о COVID-19 в социальной сети.

Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Накануне 9 мая Ольга Куриленко разместила в своем Insta-аккаунте фото 4-летнего сына Александра рядом с танком из картонной коробки, украшенной красными звездами, и поздравила подписчиков: "А для наших с завтрашним Днем Победы!".

INSTAGRAM

Пост вызвал повышенный интерес фолловеров Ольги, которые принялись выяснять, кто такие "наши".

"К "нашим" относятся все бывшие страны СССР, которые и воевали в войну, а так как республик было много, чтобы всех не перечислять я написала "наших", так короче", – написала 40-летняя звезда. Вслед за этим подписчики спросили у Куриленко о ее национальной принадлежности, на что та заявила: "Я не украинка, я славянка".

"У меня только один вопрос, как тест ДНК показывает национальность? Ольга? Если Вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто Вы?", – спросила одна из подписчиц.

Ольга написала, что тест ДНК показал, что в ней нет украинской крови. "Мой тест ДНК показал другие страны. Среди них Россия, Беларусь и Польша", – уточнила она.

Добавим, что Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 в городе Бердянск, Запорожской области. В 1995 году, в возрасте 16 лет, она переехала работать в Париж. С этого и началась ее карьера модели, а затем и актрисы.

Смотрите в сюжете, как Ольга Куриленко ездила в родной Бердянск:

Недавно мы писали, что ведущая Регина Тодоренко попала в скандал, связанный с домашним насилием.

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