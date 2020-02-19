"Я не воспринимаю себя": солистка KAZKA Александра Зарицкая назвала свой вес

Артистка также призналась, что пребывает в процессе похудения

Солистка KAZKA Александра Зарицкая Фото: facebook.com/kazka.band

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая призналась, что сломала палец коллеге по коллективу из-за неудачной шутки, поговорила на тему своего веса. По словам артистки, она более спокойно относится к хейтерам, однако до сих пор не может воспринимать себя такой, какой она есть.

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Об этом артистка рассказала в рамках шоу СЛАВА +, которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я не воспринимаю себя до сих пор, я не люблю свое тело на 100%. Я думаю, это проблема не только людей, имеющих лишний вес. Это проблема 99% людей. Просто неуверенность в себе, гонка за идеальным телом", – говорит Саша.

Как утверждает Александра, она не стремится к идеалу, а просто стремится чувствовать себя комфортно в своем теле: "Мне нужно просто чувствовать себя комфортно, мне надо знать, что я могу на беговой дорожке пройти час, что я могу нормально позаниматься и у меня не будет одышки безумной. Поэтому все-таки поддерживать себя очень полезно".

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая сообщила, что комфортный для нее вес – 80 килограммов, хотя сейчас она весит больше. "Я вешу... ну... нормально! У меня есть вес, когда мне очень комфортно. Я думаю, что сейчас я работаю над снижением веса [...] Я не могу сказать, что вы должны весить все 90, если вы хотите быть такой, как я. Мне комфортно, когда у меня 80 килограммов. Сейчас немножко больше, скажем так. И сейчас я очень много для этого делаю", – говорит звезда.

Судя по фразе Александры, ее вес составляет 90 килограммов.

"Раньше мне хотелось, чтобы никто ничего не сказал, что я какая-то не такая. Я очень этого стеснялась, я не знала, что сказать. Сейчас я понимаю, что наконец настало наше время. Мы сейчас живем в таком мире, где можно быть любой", – добавила солистка KAZKA.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, с кем советуется перед участием в эротичных съемках.

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