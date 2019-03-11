"Я ничего не делала": 52-летняя Сальма Хайек рассказала о своей внешности

Актриса уверяет, что ее внешность – настоящая и без "пластики"

Сальма Хайек Фото: instagram.com/salmahayek

Актриса Сальма Хайек всегда выглядит шикарно и ухоженно и многие думают, что звезда давно делает себе пластические операции. Однако, Хайек опровергла все домыслы в интервью изданию Town & Country и украсила обложку нового выпуска.

"Я ничего не делала. Не знаю, как это объяснить. Иногда я пью много воды, иногда нет. Не знаю", — сказала Хайек.

INSTAGRAM 6 Мар 2019 в 7:20 PST

Стоит отметить, что актриса довольно неохотно рассказывает и о своем супруге Франсуа-Анри Пино. Он является миллиардером и генеральным директором Kering, материнской компании таких брендов, как Gucci и Yves Saint Laurent. Хайек назвала мужа лучшим человеком в ее жизни, но уклонилась от ответа на вопрос о том, как они познакомились.

"Не стану рассказывать о нашей первой встрече. Это такая удивительная, романтичная история, и она только моя. Не хочу ее вульгаризировать", — сказала Сальма Хайек.

Актриса отметила, что позднее материнство сказалась на ней лучшим образом: "Думаю, я стала лучшей мамой, какой могла быть, потому что родила дочь поздно. Но не буду лгать, я действительно устаю. Валентина сейчас подросток. Она очень творческая, умная и смешная".

Хайек также является мачехой для троих детей Пино, и никто из них, по словам звезды, не помогает ей разобраться с социальными сетями.

Напомним, ранее Сальма Хайек в своем Instagram поделилась пикантным видео.

Также звезда показала аппетитные формы в купальнике.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram