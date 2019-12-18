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"Я объявлю об этом на всю страну": DZIDZIO заинтриговал поклонников

У артиста грандиозные планы и желания на следующий год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами грандиозного шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярный артист DZIDZIO откровенно признался, что надо загадывать в новогоднюю ночь, чтобы осуществлялось только лучшее.

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Лидер популярной группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал, как традиционно встречает Новый год и к каким вершинам собирается идти в 2020 году.

"Как и все артисты в новогоднюю ночь – сначала выступаем, а потом все вместе встречаемся, празднуем и разбегаемся. А потом снова собираемся и приступаем к работе, потому что этот год для группы DZIDZIO и лично для меня – очень важен! Мы многое задумали и совсем скоро вы об этом узнаете, я объявлю об этом на всю страну. Но я скажу вам наперед – мы идем к победе!", – поделился DZIDZIO.

И хотя планы и желания на следующий год у артиста грандиозные, он признается – к желаниям относится достаточно серьезно, поэтому перед тем, как что-то закинуть во Вселенную, 100 раз подумает.

Михаил Хома
Михаил Хома
Фото: instagram.com/dzidzio

"У меня даже хит есть со словами: "Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то". Вот насколько человек может поверить! Загадывайте желание, только, люди, будьте внимательны к тому, что загадываете, я вам сразу скажу – сбывается все! Будьте осторожны со своими желаниями, а когда не знаете, что загадать, говорите: "Веди меня". Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире!", – рассказал DZIDZIO.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета.

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