"Я очень счастлив": Сергей Полунин стал гражданином России

Танцовщик показал фото паспорта в сети

Сергей Полунин. Фото: instagram.com/sergeipolunin

Скандал вокруг украинского танцовщика Сергея Полунина, который на своей странице в Instagram воспел оду президенту России Владимиру Путину, отметив, что видел и видит в Путине "свет", набирает новые обороты.

Теперь же танцовщик опубликовал фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики Путина. Кроме того, Полунин также сопроводил свои снимки не менее скандальным текстом, где он снова рассказал о своей любви и поддержке Путина и РФ.

Новый паспорт Сергея Полунина Фото: instagram.com/sergeipolunin

"Россия для меня всегда была и является добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Истина за Россией", - заявил Полунин.

Новый паспорт Сергея Полунина Фото: instagram.com/sergeipolunin

Танцовщик считает, что "добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны".

Новый паспорт Сергея Полунина Фото: instagram.com/sergeipolunin

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было", – добавил он.

В комментариях многие пользователи осудили такое скандальное поведение Полунина и отметили, что он предал свою Родину и продался России. Отметим, что российское гражданство танцор получил 29 октября в Москве.

Напомним, ранее Сергей Полунин опубликовал фото, на котором демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди. После этого Полунин написал скандальную публикацию и продемонстрировал татуировку на груди с изображением главы Кремля Владимира Путина, а на правой руке – герб России.