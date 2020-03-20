"Я остаюсь дома ради...": звезды на карантине запустили флешмоб
Дэвид Бекхэм, Элтон Джон и другие призвали фанатов самоизолироваться
Мировые звезды соблюдают правила карантина, который внедрили во многих странах из-за пандемии коронавируса. Более того, знаменитости в социальных сетях запустили флешмоб для того, чтобы на своем примере показать, как важно самоизолироваться.
Чтобы повлиять на отношение людей к карантину, звезды не только демонстрируют свой домашний досуг, но и публикуют фото с надписью: "Я остаюсь дома ради...". Всего за один день к флешмобу присоединились представители мирового шоу-бизнеса – актеры Деми Ловато, Ева Лонгория, Дакота Фэннинг, певица Брэнди Карлайл, футболист Дэвид Бекхэм, музыкант Элтон Джон.
Дэвид Бекхэм остается дома ради тех, кого любит – супруги Виктории Бекхэм и детей.
Актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория обратилась к поклонникам не пренебрегать правилами карантина и остаться дома, как это сделала она ради своего сына, мужа и других людей.
Британский музыкант Элтон Джон остался дома ради своих сыновей и законного супруга – кинорежиссераДэвида Ферниша.
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Американская актриса Деми Ловато: "Сейчас в нашем мире происходит много вещей, но есть одна вещь, которая имеет значение, это распространение любви. Я остаюсь дома для моих родителей, моих соседей и моего здоровья".
Актриса Дакота Фэннинг: "Я остаюсь дома для друга моей мамы, который выжил после пересадки почки! Внесите свой вклад и оставайтесь дома, чтобы защитить тех, кто уязвим".
Отметим, коронавирусом заразились актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, актриса Ольга Куриленко и другие. Узнайте, кто еще из знаменитостей стал жертвой пандемии, а кому уже удалось побороть недуг.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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