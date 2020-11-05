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"Я потерял десять килограммов": Олег Винник рассказал о последствиях от коронавируса

Сегодня, 15:29

Болезнь еще напоминает о себе

В конце сентябре украинский певец Олег Винник переболел коронавирусом. И хоть уже в октябре любимый певец миллионов женщин получил отрицательный тест, последствий COVID 19 избежать не удалось. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для журнала "Viva!"

Олег признался, что чувствует себя хорошо, но вкус и обоняние еще не восстановились полностью. Болезнь повлияла и на вес исполнителя, он похудел на десять килограммов.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

"Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцях з зірками" и в период болезни в совокупности я потерял десять килограммов", – рассказал Олег.

Несмотря на отмену концертов, поклонникам не стоит переживать. Скоро Олег Винник обещает порадовать новыми песнями и дуэтом. С кем он записал песню пока не говорит.

Ранее мы рассказывали, что коронавирусом переболела и бэк-вокалистка Олега Винника.

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Источник: Viva!
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