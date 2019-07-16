"Я потеряла друзей": Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни

Звезда решила рассказать подписчикам о себе и назвала цену славы

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Самая молодая миллионерша в мире, 21-летняя Кайли Дженнер, – одна из самых ярких представительниц семейства Кардашьян. Девушка часто публикует в Instagram откровенные снимки, однако крайне редко делится сокровенным.

Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом перед подругами. Детали в сюжете:

А на днях Кайли Дженнер решила сделать исключение и откровенно рассказала о своей жизни. По словам звезды, на пути к славе она неоднократно теряла друзей и постоянно боролась с тревогой. Жизнь Кайли Дженнер стала более умиротворенной лишь после рождения дочери Сторми.

"Я горжусь собой, своим сердцем и своей силой. Развиваться, когда на тебя смотрят миллионы глаз, просто ненормально. Я потеряла друзей на этом пути, и даже иногда теряла себя. Я набила свою первую татуировку – слово "здравомыслие", чтобы каждый день напоминать себе о том, как важно его сохранять. Я боролась с тревогой всю свою сознательную жизнь, и после рождения ребенка я справилась со всеми внутренними взлетами и падениями. Я чувствовала, что должна снова найти себя. Я многое держу при себе, но просто хотела поделиться и донести вам, что я человек. Моя жизнь не идеальна, и то, что вы видите здесь в социальных сетях, – это просто поверхность. Будьте нежнее с собой, двигайтесь и отпускайте. Мы все способны на великие дела, достойны любви и имеет право самовыражаться. Делайте больше того, что делает вас счастливыми. Настало ваше время. У всех нас великолепная судьба", – написала Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Отметим, Кайли Дженнер стала мамой в начале 2018 года. Звезда родила дочь Сторми от своего бойфренда – Трэвиса Скотта.

Ранее мы также писали, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной.

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