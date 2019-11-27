"Я поздний цветок": Оля Цибульская вспомнила первый сексуальный опыт

Певица решилась на близость в довольно сознательном возрасте

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Совсем скоро певица и ведущая Оля Цибульская, которая рассказала о ревности в браке, дебютирует как парфюмер. Слоганом аромата стало одноименное "Моє тіло для твого тіла". На создание парфюма звезду вдохновили воспоминания о первой интимной близости с мужчиной, которая произошла в очень сознательном возрасте.

К слову, не так давно Оля Цибульская показала сына Нестора:

По словам Цибульской, это произошло, когда ей было 24 года.

"Этот секрет знаем только я и мой муж, но... впервые дальше поцелуев я зашла в 24 года. Я поздний цветок в романтических делах. Яблоко, которое Ева надкусила как только поняла, зачем ей Адам, я кусала уже будучи взрослой девочкой. Эта ночь и чувства были сознательными. Я тщательно готовилась. Подбирала белье, ароматы, свечи, блюда для ужина. Мне хотелось, чтобы все было особенным", – впервые откровенно призналась артистка.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, не так давно Оля Цибульская призналась, что если бы в школе она не сделала первый шаг к своему нынешнему мужу – вряд ли бы их отношения сложились. Звезда также поделилась романтической историей.

Ранее мы также писали, что Цибульская устала от домыслов об отце своего сына.

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