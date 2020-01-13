"Я пыталась уйти на небо": Злата Огневич рассказала о своей глубокой депрессии
Певица Злата Огневич в свой день рождения рассказала о депрессии
Украинская певица Злата Огневич, которая снялась полностью обнаженной, рассказала свою историю о глубокой депрессии. В свой день рождения певица призналась, что из-за неудач "пыталась уйти на небо".
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"После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на небо, придя в себя и почувствовав, что я все еще дышу, первым мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собой все вокруг! Это был сильный толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!" – поделилась 34-летняя певица с подписчиками.
Теперь, прежде чем принять любое решение, Злата себя спрашивает, сделает ли этот поступок ее лучшей. Также Злата Огневич добавила, что очень важно себя хвалить, даже за маленькие победы.
"В день рождения я этим и займусь – буду себя хвалить и радовать! Мама, папа, сестричка, спасибо, что вы со мной. Всегда. Люблю вас до луны и обратно", – добавила звезда.
Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказала о том, в какого сказочного персонажа она бы с удовольствием перевоплотилась.
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