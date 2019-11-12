"Я рыдала каждый день": Надя Дорофеева впервые рассказала о серьезной болезни

Певица столкнулась с недугом девять лет назад

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно восхитила романтичным кадром с Дантесом, впервые заговорила о болезни, с которой столкнулась девять лет назад. Об этом артистка рассказала в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

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Речь идет о демодекозе, который внешне проявляется в виде высыпаний. Надя Дорофеева рассказала, что в народе это заболевание называют "клещ".

"Девять лет назад я заболела гриппом и не пропила после болезни пребиотики, и у меня запустился дисбактериоз. Но у меня первые проявления были на лице, и мне начали классные косметологи лечить лицо – антибиотиками, мазями какими-то. И у меня как стало ухудшаться, ухудшаться! Этот период длился семь месяцев. Я помню, я рыдала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Это был очень тяжелый период. Я приезжаю на съемки, это уже была группа "Время и Стекло", а у меня просто все лицо усыпано прыщами", – вспоминает певица.

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По словам Нади Дорофеевой, она сразу сдала анализ на "клеща", однако тогда его не обнаружили. Более того, в таком внешнем виде звезда встретила будущего мужа – Владимира Дантеса, который сразу в нее влюбился.

"Я помню день, мы садимся в поезд, где я встречаю Владимира Дантеса, я по-прежнему вся в прыщах. Не накрашенная, естественно, в поезд, как нормальный человек. И тут он в меня влюбляется. И я думаю: Господи, может он плохо видит? Я его до сих пор подкалываю на эту тему!", – признается Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

От недуга певица смогла избавиться благодаря своей маме, которая заставила ее пойти в больницу в Симферополе.

"Я приехала в Симферополь к родителям на три дня, и мама меня просто взяла за шкирятник и повела в больницу. И мы сдали все анализы, которые возможны были, у меня обнаружили дисбактериоз кишечника. Я месяц пропила таблетки, и у меня все прошло", – делится артистка.

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