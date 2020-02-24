"Я с ним не из-за денег": Екатерина Репяхова рассказала об их с Виктором Павликом кредитах

Невеста Виктора Павлика призналась, что пара берет уже третий кредит

25-летняя Екатерина Репяхова в последние дни является одной из самых обсуждаемых персон в украинском шоу-бизнесе. Так, недавно невеста Виктора Павлика дала интервью, в котором заявила, что до 100 лет ее избранник жить не будет, поэтому у нее есть стимул хорошо выглядеть. Вскоре после этого Екатерина Репяхова заявила, что журналисты некорректно ее процитировали, и опубликовала откровенное фото из душа.

Теперь же девушка решила доказать публике, что состоит в отношениях с 54-летним Виктором Павликом не из-за материальной выгоды. Так, по словам Екатерины Репяховой, они с певцом оформляют уже третий кредит на девушку.

"Тот случай, когда Даша оформляет третий наш кредит с ВП на меня, и знает точно, что я с ним не из-за денег. Боже, какие же люди глупые, лезть, комментировать, не зная ничего", – негодует Екатерина.

instagram.com/stories/repyahovakate

Почему поначалу Екатерина Репяхова не верила в отношения с Виктором Павликом, а также об интимной жизни пары – узнайте в интервью "Зіркового шляху":

А недавно стало известно, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына музыканта.

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