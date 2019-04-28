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"Я сам смеюсь": Олег Винник признался, как относится к подколам коллег

Олегу Виннику не чужда самоирония

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный певец Олег Винник, который совсем недавно впервые поведал, о чем ему пишут поклонницы, рассказал, как относится к шуткам в свою сторону. Артист называет себя самоироничным и редко обижается на подколы других. Об этом он поведал в недавнем интервью для "Светской жизни".

Звездные коллеги Олега нередко шутят над певцом и пародируют его  поведение на сцене. Он же только рад такому вниманию. "Когда удачные шутки, такие, знаете, аппетитные, я реально сам смеюсь. Я очень ироничен сам к себе. Я ценю, когда делают удачные шутки", – говорит Олег Винник.

Артист также добавил, что есть люди, которые хотят таким образом обратить на себя внимание. "Есть люди, которые ищут какой-то хайп, мол "сейчас я на Виннике хайпану", нет, должно быть "вкусно", – признался певец.

К слову, прежде Олег Винник публично высказывался о конфликтах на почве шуток и подколов. Он рассказал, что перед ним неоднократно извинялись за неудачные слова. "Ну, в самом деле, тот, кто может сказать обо мне какие-то слова – не то что он или она этого хочет, это просто эмоция работает. Эмоция – это наш враг", – заявил артист.

Ранее мы писали о том, что Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя".

Как артист готовился к съемкам видео, смотрите в эксклюзивном ролике:

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