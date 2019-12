"Я сама еще ребенок": MARUV поделилась мнением о материнстве

Артистка также рассказала, где познакомилась со своим мужем

MARUV с мужем Александром Фото: instagram.com/alexanderkorsun

Эпатажная певица MARUV, которая недавно представила клип на песню If You Want Her, поделилась мнением о материнстве, и призналась, где впервые встретила своего возлюбленного.

Где MARUV покупает свои откровенные сценические костюмы, смотрите в сюжете:

27-летняя MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, уже несколько лет счастлива в браке с Александром. Ведущей Кате Осадчей артистка призналась, что впервые увидела своего любимого в стриптиз-клубе, где будущая звезда работала певицей.

"У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты такая одинокая? Тебе нужно уже парня найти! У меня есть хороший кандидат – два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место", – вспоминает MARUV.

Также Анна поделилась своим мнением о детях, и сказала, собирается ли в ближайшее время рожать первенца.

"Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу купить почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время – нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие", – добавила она.

Напомним, что не так давно MARUV нарядила рэпершу аlyona аlyona в латекс.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.