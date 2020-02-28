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"Я сейчас снова толстый": Анатолий Анатолич признался, что всю жизнь борется с лишним весом

Телеведущий учится принимать себя таким, как есть

Валерия Ильченко
Сегодня, 14:19

Ведущий утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич, который рассказал, сколько зарабатывает в месяц, сделал публичное заявление о том, что за последнее время набрал 10 лишних килограммов. Тем не менее телеведущий не спускает темп и продолжает работу над собой.

В своем Instagram популярный телеведущий Анатолий Анатолич честно признался, что всю жизнь обеспокоен вопросом похудения и физической формы. Но, несмотря на активную жизнь и регулярные занятия спортом, заметил, что набрал немалое количество лишних килограммов.

Телеведущий Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Короче, я сейчас снова толстый. Я вообще всю жизнь борюсь с весом, с переменным успехом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш. Понимаю, что как только я расслаблюсь, сразу перевалю за 100 кг. Вот сегодня на пробежке я как никогда чувствовал свои лишние 5 (6 или 7, а точнее все 10 кг)", – признался Анатолий Анатолич на своей странице в Instagram.

Кроме того, ведущий отметил, что учится принимать себя таким, как есть, а спорт – это образ жизни, которого он придерживается чуть ли не каждый день, несмотря на непогоду и плохое настроение.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич пробежал самый большой марафон в Нью-Йорке:

"Несомненно, нужно принимать себя таким, какой ты есть. Но важно находиться в гармонии с собой, с тем, как ты выглядишь, как живешь, как работаешь, – отметил ведущий "Ранку з Україною". – Ничего тут обещать не буду, типа приду в свою идеальную форму за пару недель, хотя публичное обещание, конечно, мотивирует. Просто делюсь тем, что тревожит меня и заставляет меняться. Кстати, о сегодняшней пробежке. Вы видели эту погоду? Когда я бежал на северном мосту, дул такой ветер, когда невозможно дышать, типа я на восхождении был, а не на пробежке. Это кстати, и был пример буквального выхода из зоны комфорта. Когда вместо вкусного обеда в приятной компании, бежишь по лужам полтора часа", – поделился телеведущий.

Анатолий Анатолич/instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее мы также писали, что Анатолий Анатолич и Юла рассказали о планах на третьего ребенка, первой встрече и отношении к брачному контракту.

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