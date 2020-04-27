Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

Звездный тренер записала взрывное видео

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:03

В это воскресенье, 26 апреля, прогремел долгожданный финал юбилейного сезона шоу "Голос країни". Каждый из участников мечтал о победе, но завоевать сердце зрителей сумел только один финалист – Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с наставником Тиной Кароль. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчин также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Победитель "Голосу країни-10" Роман Сасанчин
Победитель "Голосу країни-10" Роман Сасанчин
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Для звездного тренера это уже пятая победа в вокальном шоу "Голос країни", поэтому Тина не смогла сдержать радости и записала эмоциональное видео.

"Я схожу с ума. Не знаю, что сказать. Ромчик, спасибо!" – эмоционально прокричала Тина Кароль.

INSTAGRAM

Впервые на сцену "Голоса страны" Роман Сасанчин вышел, когда ему было всего 10 лет. Тогда школьник из села Садки, что в Тернопольской области, не смог развернуть кресла тренеров. Однако уже во 2-м сезоне вернулся на сцену и стал победителем шоу в команде Тины Кароль. На слепых прослушиваниях в 10-м сезоне "Голоса страны" Роман выбрал команду Dan Balan. Однако в вокальных нокаутах он оказался на "скамейке запасных" и едва не попрощался с проектом. Спасла его Тина Кароль.

Читайте также:
Роман Сасанчин – победитель шоу Голос страны 10 сезон: видео выступлений

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию. На это событие поклонники ждали два года!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Роман Сасанчин - победитель шоу Голос страны 10 сезон: видео выступлений Голос країни-10: ТОП-3 самых ярких выступлений суперфинала Голограмма вместо ведущих и долгожданный дуэт: как прошел суперфинал Голосу країни-10
Тина Кароль победа проект Голос країни 10
Реклама

Новости партнеров

Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами
Кошки считают нас родителями: ученые удивили фактами
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака
Самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 14:58Смотрите на OLL.TV

34 года трагедии на ЧАЭС: интересные факты о нашумевшем сериале "Чернобыль"

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 09:25Wellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляШоу-бизнес

"Я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия": почему в Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

25 апреляАфиша

Рене Зеллвегер – 51! Лучшие роли несравненной актрисы

24 апреляШоу-бизнес

Главное за неделю: Ольга Сумская стала бабушкой, а Оля Фреймут заявила об уходе с телевидения

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Новости партнеров

Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Заливной пирог с картошкой и мясным фаршем. Рецепт
Заливной пирог с картошкой и мясным фаршем. Рецепт
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Куриная колбаса: натуральная, а на вид - как из магазина. Рецепт
Куриная колбаса: натуральная, а на вид - как из магазина. Рецепт
Кофе в турке: как варить правильно
Кофе в турке: как варить правильно
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)