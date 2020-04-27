"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

Звездный тренер записала взрывное видео

В это воскресенье, 26 апреля, прогремел долгожданный финал юбилейного сезона шоу "Голос країни". Каждый из участников мечтал о победе, но завоевать сердце зрителей сумел только один финалист – Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с наставником Тиной Кароль. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчин также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Победитель "Голосу країни-10" Роман Сасанчин Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Для звездного тренера это уже пятая победа в вокальном шоу "Голос країни", поэтому Тина не смогла сдержать радости и записала эмоциональное видео.

"Я схожу с ума. Не знаю, что сказать. Ромчик, спасибо!" – эмоционально прокричала Тина Кароль.

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Впервые на сцену "Голоса страны" Роман Сасанчин вышел, когда ему было всего 10 лет. Тогда школьник из села Садки, что в Тернопольской области, не смог развернуть кресла тренеров. Однако уже во 2-м сезоне вернулся на сцену и стал победителем шоу в команде Тины Кароль. На слепых прослушиваниях в 10-м сезоне "Голоса страны" Роман выбрал команду Dan Balan. Однако в вокальных нокаутах он оказался на "скамейке запасных" и едва не попрощался с проектом. Спасла его Тина Кароль.

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию. На это событие поклонники ждали два года!

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