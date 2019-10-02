"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на СМИ

Герцог Сассекский публично защитил свою супругу

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские приняли решение подать в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers, которые опубликовали частное письмо Меган Маркл, адресованное ее отцу. Как утверждает принц Гарри, журналисты издания намеренно вырезали из текста письма определенные фразы и слова, дабы исказить содержание.

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Кроме того, принц Гарри отметил, что в течение многих месяцев пресса пытается выставить его супругу Меган Маркл не в лучшем свете. Эта информация появилась на официальном сайте герцогов.

Справедливости ради, стоит отметить, что таблоиды действительно пытаются запечатлеть буквально каждый шаг Меган Маркл с тех пор, как она получила титул герцогини Сассекской, и чаще всего информация подавалась в негативном контексте, и далеко не всегда соответствовала действительности.

sussexofficial.uk

"К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях – безжалостной кампании, которая усилилась за последний год на протяжении всей беременности и воспитания нашего новорожденного сына", – заявил принц Гарри.

Герцог Сассекский также отметил, что долго наблюдал, как страдает его супруга Меган Маркл, и намерен прекратить это.

"Я слишком долго молча смотрел на ее личные страдания. Стоять в стороне и ничего не делать – это противоречит всему, во что мы верим", – пишет он.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи в Африке Фото: Getty Images

Сообщается, что иск подан от имени Меган Маркл. Дело финансируется лично герцогами Сассекскими. Представитель Маркл заявил, что судебное разбирательство началось в воскресенье, 29 сентября.

Отметим, в случае удовлетворения иска и возмещения компенсации, герцоги Сассекские все средства направят на борьбу с травлей.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл провела лекцию для студентов университета в Африке.

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