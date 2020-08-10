"Я стала красивой, потому что вложилась в себя": экс-участница шоу "Холостяк" рассказала о пластике лица

Рамина Эсхакзай призналась, что делала уколы красоты

Бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, которая ранее объяснила, почему уехала из Украины в Россию, призналась, что делала пластику лица. Ведущая и участница проекта "Холостяк-5" откровенно рассказала об уколах красоты в новом интервью для шоу "Без комплексов", опубликованном в YouTube.

Рамина не скрывает, что изменила свое лицо, так как раньше она не считала себя красивой. Девушка не жалеет денег, вложенных в свою внешность, потому что это помогло ей чувствовать себя увереннее.

Ведущая и блогерка Рамина Эсхакзай Фото: instagram.com/raminalalala

"То, что я красивая, я поняла, когда начала делать первые манипуляции, инъекции. Я была просто симпатичной, и стала красивой. Потому что я вложилась в себя", – не скрывает Рамина.

Так, она увеличила губы, убрала темные круги под глазами с помощью специальных уколов, что стоило немалых денег.

"Также я не скрываю, что я уколола зону подбородка. Я увидела у девчонок московских, что они делают себе подбородки как у Джоли, и ты в любом положении выглядишь красиво", – говорит бывшая возлюбленная Виталия Козловского.

Кроме того, Эсхакзай сделала микроблейдинг бровей, ламинирование ресниц, татуаж губ, убрала лишнюю растительность, и регулярно ходит на процедуры к косметологу.

Она также удалила комочки Биша – жировые образования в области щек. На пробах в шоу "Холостяк" Рамина увидела, что ее лицо в кадре выглядит не так, как бы ей того хотелось, и отправилась к хирургу, чтобы исправить это.

Сколько стоят операции по изменению внешности, смотрите в сюжете:

Напомним, что певец Виталий Козловский сделал предложение звезде шоу "Холостяк" Рамине Эсхакзай в 2017 году. Однако пара рассталась, не успев дойти до ЗАГСа. Позже Рамина призналась, что причиной их разрыва оказалась измена Козловского.

Ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским.

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