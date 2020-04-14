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"Я уходила от Сережи": Бабкины пережили серьезный кризис в браке

Музыкант признался, что ему было тогда очень тяжело

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:40

В субботу, накануне Пасхи, 18 апреля, в 22:00 телеканал "Украина" покажет национальную музыкальную церемонию "Українська пісня року" с участием самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых выступит Сергей Бабкин. Вместе с супругой Снежаной они поделились откровенной историей о том, как пережили серьезный кризис в браке.

По словам музыканта, в их отношениях со Снежаной был момент, когда доходило до развода. О своих чувствах в тот период он рассказал на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/babkin_official

"Один раз такое было, после 3 лет вместе. Было страшно в тот момент. Знаете, есть такая фраза избитая, когда кажется, что земля из-под ног уходит. Реально она была такой шаткой и ноги были такие непослушные. Я никогда подобного не ощущал и не думал, что такое может быть. Бывает, расходятся, не сошлись – ну пока, давай будем друзьями. Но не хотелось, казалось, что сейчас мы разойдемся – и будет очень плохо, этого нельзя делать. Тогда родилась песня "Пробач", – признался Сергей Бабкин, который выступит на концерте "Українська пісня року" в эфире телеканала "Украина".

Старшего сына Бабкиных перевели на стационар. Детали в видео:

Что стало причиной кризиса, пара не говорит. Супруги обещают, что напишут об этом в своей книге, которую издадут перед смертью.

"Василине тогда был год, я уходила от Сережи. При чем серьезно – на сумках, на чемоданах. А потом мы научились справляться с этим – подстраиваться, пристраиваться, надстраиваться. Это тяжелая ежедневная работа. Есть желание – работаешь и все сделаешь. Нет желания – разваливается семья. Причину (кризиса) мы не будем говорить, мы это напишем в книге, которую выпустим лет в 80. У нас очень интересная история. Даже многие наши родные половины не знают. Много разных забавных историй и не очень, которые воспитали нас и наши отношения друг к другу. Поделимся опытом, который повлиял на нас и благодаря которому мы стали такими, какими мы есть", – рассказала Снежана.

Недавно Снежана Бабкина в честь годовщины поделилась архивным снимком возле ЗАГСа.

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