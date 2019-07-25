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"Я ужасно неблагодарный человек": Топалов высказался о своих переживаниях

Муж Регины Тодоренко посвятил семье трогательный пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец Влад Топалов после громкого высказывания о своей свадьбе в Италии с Региной Тодоренко снова решил поделиться с подписчиками сокровенными мыслями.

Почему Влад Топалов устал от своего сына, смотрите в коротком видео:

На этот раз Влад Топалов рассказал о внутренних переживаниях касательно плохого настроения. Под опубликованным в Instagram фото с сыном, артист признался, что не всегда осознает посланное ему судьбой счастье в виде прекрасной семьи. По его словам, бывают дни, когда у певца плохое настроение и ему тяжело справиться с негативными мыслями, но это его весьма раздражает, он даже ненавидит себя за это. 

"Я ужасно неблагодарный человек. Сегодня весь день хожу в плохом настроении...... С ЧЕГО, я себя спрашиваю? Ты в своем уме, я себе говорю?! Оглянись вокруг! Задумайся! И все равно...... Ну, вот бывает же такое, знаете? Когда, вроде, да, ты все понимаешь, да, детям в Африке совсем нехорошо, а у тебя всё прекрасно, и все равно, ходишь с кислой рожей. Ненавижу себя в такие дни...." – написал певец.

Влад Топалов c сыном Михаилом
Влад Топалов c сыном Михаилом
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Ко всему, супруг Регины отметил, что именно мысли о его прекрасной жизни и счастливой семье помогают ему вновь почувствовать радость жизни. 

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"Как поет А.Макаревич: "В такие дни я был с собой в разлуке... и никого помочь мне не просил" (песня "Свеча"). Но ровно так же, как в этой песне, "но верил я не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча....", я смотрю на фотографии своего сына (да, я стал сентиментальный и просматриваю фотки сына и жены один, на досуге) и начинаю улыбаться и радоваться! Он – мой свет! Он и РП – моя свеча! Я ЖИВОЙ! Они есть у меня и это – самый большой повод для радости! Прости меня, Господи, за уныние и недовольство. Прости меня и дай сил и здоровья моим близким и родным. Храни их и всех вас Господь! И вы меня простите, пусть и редко, но глупости творю..... Обнимаю вас! И люблю!" – написал певец. 

Напомним, что то этого Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко

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