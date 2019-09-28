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"Я в раю!": Ассоль показала сказочные кадры с медового месяца

Молодожены посетили Диснейленд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Ассоль показала сказочные кадры с медового месяца
Ассоль показала сказочные кадры с медового месяца
Фото: пресс-служба

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна под псевдонимом Ассоль, вышла замуж 19 сентября. Со своим любимым артистка отправилась в медовый месяц, а на странице в Instagram делится сказочными фотографиями с отпуска.

Подробнее о свадьбе Ассоль смотрите в ролике:

Медовый месяц Кати и Артема начался в Париже. Там супруги посетили Диснейленд и сделали несколько теплых и волшебных фотокарточек.

"Я в раю! А ещё у меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы", – написала счастливая Ассоль.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

После пара отправилась на остров Маврикий. Оттуда Гуменюк также опубликовала снимки на пляже. "Кусочек рая на земле", – подписала публикацию Катя.

INSTAGRAM

Ранее 25-летняя Катя Гуменюк призналась, что ее свадебное платье обошлось в 28 тысяч долларов. Подвенечный наряд невесты от ливанского дизайнера Saiid Kobeisy, усыпанный жемчугом, весит 23 килограмма.

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медовый месяц Ассоль Катя Гуменюк
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