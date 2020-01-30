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"Я в возмущении": Ксения Собчак пожаловалась на российскую авиакомпанию и отказалась лететь

Рейс телеведущей задержали из-за прилета премьер-министра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:47
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак, на которую подал в суд известный адвокат, пожаловалась на авиакомпанию "Россия". Дело в том, что Собчак не смогла улететь из Москвы в Санкт-Петербург и была вынуждена покинуть борт. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

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Так, после того, как все пассажиры заняли места в самолете, им сообщили, что рейс задерживается. Причина – прилет высокопоставленного чиновника. По словам Ксении Собчак, речь идет о премьер-министре России Михаиле Мишустине. Телезвезда была возмущена полуторачасовой задержкой и попросила снять ее с рейса.

"Короче, ловите прекрасные новости: оказывается небо закрывают полностью на прилет не только ВВП (Владимира Владимировича Путина, – ред.), но и премьера и еще "пару лиц" – кого, мне так и не назвали. Сегодня летел Премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще, вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?", – негодует ведущая.

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Кроме того, Ксения Собчак призвала подписчиков не пользоваться услугами данной авиакомпании.

"Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении, конечно. Не летайте авиакомпанией "Россия". Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер(!) из-за прилета начальников – я не готова", – заключила блондинка.

Ранее мы также писали, что Ксения Собчак высказалась о свадьбе с Константином Богомоловым.

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