"Я вас всех очень люблю": Ада Роговцева поздравила военных с Днем защитника Украины

Актриса с 2014 года навещает украинских военных

Ада Роговцева Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса театра и кино Ада Роговцева, которая сейчас активно снимается в сериале телеканала "Украина" "Сага", лично поздравила украинских военных с праздником. Артистка уже не первый год навещает украинских военных на передовой и убеждена, что все должны брать с них пример.

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"Поздравляю всех с Днем защитника Украины, потому что в Украине мы все должны быть защитниками нашей Родины. С 2014-го года езжу с коллегами к нашим военным, и где бы мы ни были, где бы ни выступали – это очень нужно. Людям необходимо тепло, услышать доброе слово, чтобы их обняли, посмотрели внимательно в глаза. Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю! У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это ужас, грязь, кровь, – война. Вы это знаете, поэтому будьте к нам снисходительны, ведь очень многие из нас даже не задумываются над тем, как вы сражаетесь, спасаете друг друга, защищаете нашу родину. С вашим днем, ребята", – поздравила украинских военных Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале "Сага" на телеканале "Украина".

Ада Роговцева Фото: instagram.com/gusevsv_sergey

В съемках 12-серийной истории "Сага" приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Казаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала "Сага" состоится на телеканале "Украина". Ранее мы также писали о самых ярких ролях Ады Роговцевой.

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