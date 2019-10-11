Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я вас всех очень люблю": Ада Роговцева поздравила военных с Днем защитника Украины

Актриса с 2014 года навещает украинских военных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса театра и кино Ада Роговцева, которая сейчас активно снимается в сериале телеканала "Украина" "Сага", лично поздравила украинских военных с праздником. Артистка уже не первый год навещает украинских военных на передовой и убеждена, что все должны брать с них пример.

Узнайте, кто подтолкнул Аду Роговцеву пойти в актрисы:

"Поздравляю всех с Днем защитника Украины, потому что в Украине мы все должны быть защитниками нашей Родины. С 2014-го года езжу с коллегами к нашим военным, и где бы мы ни были, где бы ни выступали – это очень нужно. Людям необходимо тепло, услышать доброе слово, чтобы их обняли, посмотрели внимательно в глаза. Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю! У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это ужас, грязь, кровь, – война. Вы это знаете, поэтому будьте к нам снисходительны, ведь очень многие из нас даже не задумываются над тем, как вы сражаетесь, спасаете друг друга, защищаете нашу родину. С вашим днем, ребята", – поздравила украинских военных Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале "Сага" на телеканале "Украина".

Ада Роговцева
Ада Роговцева
Фото: instagram.com/gusevsv_sergey

В съемках 12-серийной истории "Сага" приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Казаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Премьера сериала "Сага" состоится на телеканале "Украина". Ранее мы также писали о самых ярких ролях Ады Роговцевой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах Анатолий Анатолич и Григорий Герман покажут день из жизни нацгвардейцев День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников Своих не бросаем: Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам
Ада Роговцева День защитника Украины
Реклама

Новости партнеров

"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Куриное филе в фольге в духовке
Куриное филе в фольге в духовке
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?

Популярные статьи

Сегодня, 15:13Шоу-бизнес

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Сегодня, 14:53Fun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:11Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 11:25Шоу-бизнес

Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Нереальна красуня допомогла екс-зірці Шахтаря пережити розлучення
Нереальна красуня допомогла екс-зірці Шахтаря пережити розлучення
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
Светлана Лобода показала новое фото
Светлана Лобода показала новое фото
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Куриные котлеты
Куриные котлеты "Нежность"
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами