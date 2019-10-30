"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

Украинская певица заявила, что она очень верный человек

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно заявила о готовности стать мамой, сделала откровенное признание о своей личной жизни в программе "Слава +", которая выходит на YouTube-канале "Радио Люкс".

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Отметим, что певица была уже замужем, но несколько лет назад развелась, после чего умалчивала о своей личной жизни. Теперь 44-летняя знаменитость призналась, что она влюблена. По ее словам, как только она поняла, что с ней должен быть сильный мужчина, за ней начали ухаживать. Несмотря на то, что у Могилевской очень сложный характер, о себе она говорит, как о верном человеке, который всегда готов прийти на помощь.

"Мой мужчина говорит: "Мне никогда не говорил никто таких жестких слов, как ты. Даже мой самый близкий друг. Но столько нежности никогда в жизни я тоже не слышал, ни одна женщина мне такое не говорила и так не восхищалась", – рассказала Наталья в интервью.

При каких обстоятельствах звезда украинской эстрады познакомилась с возлюбленным, не рассказывает, но влюбленности своей не скрывает.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Мне нечего пока сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились, нам всем много чего кажется. Но жизнь потом ставит все на свои места. Поэтому я бы подождала", – добавила Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что "еще два года назад знала, что Зеленский станет президентом".

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